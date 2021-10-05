В украинских регионах ударят заморозки: когда и насколько опустится температура

В украинских регионах ударят заморозки: когда и насколько опустится температура

Украинские предупредили о заморозках до -5 °С.

Погода в Украине 6-7 октября будет сухой и морозной, ожидается до -5°С. В связи с этим, спасатели объявили І уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Так, по данным синоптиков, заморозки в Украине до -5°С ожидаются ночью 6 и 7 октября. Обойдет низкая температура лишь южные области и Закарпатье. Из-за снижения температуры в Украине объявили І уровень опасности, "желтый".

"Ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5 ° (І уровень опасности, желтый)", — сказано в сообщении.

Сегодня же, 5 октября, дневная температура воздуха в Украине составит + 12-17 градусов. На западе и в центре воздух прогреется до + 15-17 градусов.

Прохладно будет на севере и востоке: столбики термометров покажут 12-15 градусов выше нуля.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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