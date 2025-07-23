В украинских реках массово исчезают редкие рыбы: что известно

Пидуст. Фото: Сумской рыбоохранный патруль

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Каждое лето украинские реки переживают серьезные изменения: крупные водоемы активно цветут, а мелкие — пересыхают. Это вызвано изменением климата и непосредственно влияет на рыбное разнообразие.

Об этом рассказала ихтиолог Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии «Телеграфу».

По словам ученого, цветение воды и недостаток кислорода приводят к гибели рыб. В реках Украины до сих пор живут интересные и редкие виды, однако многие из них уже почти исчезли.

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Среди наиболее уязвимых — слизень европейский. Это мелкая рыбка, которая вырастает до 15 см и весит около 20-25 граммов. Она имеет высокие требования к содержанию кислорода в воде, поэтому ее можно встретить только в притоках с течением. В стоячих водоемах и каскаде водохранилищ на Днепре этот вид не встречается.

Слизь европейский. Фото: Michal Maňas/CC BY 3.0

Еще один пример — подуст, занесенный в Красную книгу Украины. Этот вид сохранился в небольших количествах в бассейне Днепра, в частности в Десне и, вероятно, в Припяти. По словам Куцоконь, во многих других притоках подуст почти исчез. Даже при длительных годах исследований зафиксировать его удается крайне редко.

Напомним, в последнее время украинские рынки и супермаркеты испытывают существенный дефицит таких популярных видов рыбы, как толстолобик и щука. Ихтиологи связывают это с существенным сокращением объемов вылова, что произошло из-за военных действий в стране.