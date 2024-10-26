В украинских школах готовятся усилить меры безопасности: что известно

В пятницу, 25 октября, украинское правительство приняло новые меры по развитию системы образования. Среди них – меры, направленные на усиление безопасности в учебных заведениях.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Следовательно, каждая школа будет иметь электронные паспорта безопасности. Каждое учебное заведение получит такой документ, который теперь будет доступен для полицейских и сотрудников ГСЧС.

Отмечается, что это будет способствовать более безопасной среде в учебных заведениях, обеспечивая оперативное реагирование на возможные риски.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в текущем году планируется полное обновление 100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования. По его словам, эти модернизации создадут для школьников новые возможности для качественного обучения.

Следует отметить, что правительство приняло решение об обновлении порядка предоставления государственных субвенций, в частности в части софинансирования, что поможет ускорить реализацию запланированных проектов и повысить качество выполняемых работ.

Напомним, в КГГА сообщили, что осенние каникулы для школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября 2024 года.

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