В украинских школах появится обновленная дисциплина "Защита Украины": чему будут учить

В рамках предмета детей будут обучать медицинской помощи, минной безопасности, управлению дронами и ориентированию по местности.

В Украине школьников будут обучать обновленной дисциплине "Защита Украины".

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый.

"Начали работу над обновлением дисциплины "Защита Украины". Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет – полезным и интересным", — написал Лисовый в своем фейсбуке.

По его словам, в рамках предмета детей будут обучать качественной домедицинской помощи, минной безопасности, управлению дронами и ориентированию на местности - " тому, на что сегодня есть запрос".

"Итак, с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины — будем реализовывать в школах из разных областей. На основе отзывов учителей и учеников, которые будут участвовать в пилоте, программа дисциплины будет финализирована", — говорит министр.

Чтобы пилотный запуск предмета состоялся успешно, планируется в первую очередь провести обучение для учителей.

"Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт в обучении взрослых. В частности, тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", — добавил Лисовый.

Новый учебный год в Украине начнется 1 сентября 2023 года и завершится 28 июня 2024 года. Каждой общине рекомендуют учитывать свою ситуацию в сфере безопасности во время организации учебного процесса.

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