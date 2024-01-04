В украинских школах во время тревог через игру учат правильному питанию: как получить полезный набор

Здоровый образ жизни и сбалансированное питание необходимы детям. Особенно когда речь идет о маленьких украинцах. Ученики школ со всей страны не только социализируются в учебных заведениях, но могут находиться в бомбоубежищах и других местах убежища длительное время.

Дети переживают стресс, бегая в укрытия иногда несколько раз в день. В результате запасы энергии, полученные с пищей, быстро уменьшаются. Решением станет правильно подобранный рацион.

В UNICEF разработали рекомендации для педагогов по питанию во время боевых действий. Задачи преподавателей:

говорить с детьми и их родителями о здоровой пище;

помочь учащимся выбрать вкусное и полезное ежедневное меню;

сформировать пищевые привычки здоровых и сильных детей.

Особые требования к хранению и пригодности пищи. Энергию детям позволяют быстро восстановить готовые сухие злаковые завтраки, хлебцы, печенье, сухари, орехи, семена, сухофрукты и энергетические батончики.

Но перед родителями и педагогами стоит еще один важный вопрос – как организовать питание так, чтобы здоровая пища стала привычкой, а не исключением в рационе ребенка. С миссией сделать детей здоровее и счастливее была разработана программа «Абетка Харчування» – часть глобальной социальной инициативы «Nestlé Здоровые дети».

Программа действует 13 лет и является одной из первых инициатив о здоровом питании для школьников в Украине. За это время более 2 млн украинских детей узнали о здоровых привычках благодаря учебному курсу «Абетка Харчування». В 2023 году проект набрал обороты, став полезным для сотен заведений и более 45 тыс. учащихся.

Цель «Абетки Харчування»

«Абетка Харчування» предназначена для развития у ребенка ценностного отношения к собственному здоровью, формированию правильных привычек и принципов сбалансированного питания. На практике это означает, что дети формируют правило, употреблять овощи, фрукты, молочные продукты, рыбу, мясо, а также пить много воды.

Целая экспертная группа работала над тем, чтобы предложить учебные материалы и инициативы, которые должны быть интересны, интерактивны и полезны.

Учебные материалы регулярно проходят утверждение МОН и проверяются на актуальность ведущими экспертами «Ассоциации диетологов Украины».

Команда программы прилагает усилия для того, чтобы соответствовать новейшим трендам, а также быстро адаптироваться к вызовам образовательного процесса в Украине.

Примерами таких инициатив программы являются развлекательные наборы для обучения в укрытиях и новая настольная игра «Мультивсесвіт Їжі». Они позволяют не прерывать обучение и снижают уровень стресса во время тревоги.

Что входит в «Абетки Харчування»?

Программа сочетает в себе учебный курс, состоящий из:

видео-уроков и тестирований для закрепления материала;

интерактивных презентаций для учителей;

электронных тетрадей и методик.

Материалы доступны на официальной платформе «Абетки Харчування».

Для преподавателей и родителей созданы отдельные разделы с релевантными материалами. Учебная информация изложена на доступном языке, что облегчит ее восприятие детьми. Родители смогут выполнять домашние задания совместно с детьми для закрепления знаний, а также на платформе есть простые рецепты питательных блюд, которые можно готовить с детьми. А это уже не только о здоровом питании, но и об общении, проявлении заботы, внимания и интереса к ребенку.

Кроме учебного курса в рамках программы регулярно проводятся конкурсы полезных подарков для родителей и учителей, кулинарные мастер-классы, другие мероприятия офлайн, живые события, проекты поддержки школ.

Как стать участником программы «Абетки Харчування»?

Участником платформы могут стать как учителя, так и родители. Для этого следует зарегистрироваться, создав персональный кабинет и заполнив контактную информацию в регистрационной форме на сайте abetka-healthykids.com.ua

Регистрация на платформе дает возможность бесплатного свободного использования материалов программы, позволяет стать участником сообщества и участвовать во всех проектах поддержки школьников: воркшопы, мастер-классы, конкурсы и т.д.

В 2023 году на платформе было зарегистрировано более 20 тысяч новых школьников. Инициаторы провели шесть офлайн мероприятий живых событий для школьников: кулинарные мастер-классы с профессиональными шефами, открытые уроки с WOW-эффектом, воркшопы для детей работников, организовали интерактивные обучающие зоны на фестивале «Мамазліт». За последний год были поддержаны продуктами, учебными и развлекательными материалами и благотворительные лагеря для детей ВПО RecoveryCamp.

«Мультивсесвіт Їжі»

В начале декабря этого года программа порадовала образовательное сообщество новостью – мир увидела карточная игра для школьников «Мультивсесвіт Їжі». Каждая карта содержит изображение пищевого продукта или блюда, которые оцениваются по условной шкале полезности. Во время игры участники должны найти как можно больше полезных продуктов, чтобы получить высокие баллы и стать победителями. Новинку уже успешно опробовали учащиеся школы «Без Меж» в Киевской области, а открытие игры проводил настоящий робот Питайлик, житель Страны здорового питания.

Получить игру уже в феврале 2024 года смогут активные школы программы. Больше информации можно получить на официальном сайте проекта abetka-healthykids.com.ua.