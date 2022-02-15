В украинских силовых структур есть опыт и алгоритмы действий для любого развития событий — Венедиктова

В украинских силовых структур есть опыт и алгоритмы действий для любого развития событий — Венедиктова

Венедиктова подчеркнула, что сейчас в Украине есть квалифицированные кадры, налажена постоянная коммуникация с правозащитными организациями, гражданским обществом и иностранными компетентными органами и международными юрисдикциями.

Прокуроры и правоохранительные органы четко выполняют свои обязанности в пределах определенных полномочий и готовы к любому развитию событий.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, об этом Ирина Венедиктова заявила на совещании с силовиками в Донецкой области.

Под председательством генпрокурора Венедиктовой в Краматорской окружной прокуратуре 15 февраля состоялось обсуждение деятельности правоохранительной системы в особый период.

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"Ситуация очередной попытки эскалации и распространения российской гибридной агрессии требует максимальной мобилизации и консолидации усилий правоохранительных и других государственных органов для отражения возможной атаки врага. Бесспорно, органы прокуратуры в пределах своей компетенции будут координировать работу правоохранительной системы в условиях любого развития событий... Мы имеем необходимый опыт и механизмы", - подчеркнула генпрокурор.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что правоохранительные органы сейчас должны продемонстрировать слаженность в противодействии тяжким международным преступлениям, совершаемым в условиях вооруженного конфликта.

По словам Венедиктовой, в Офисе Генпрокурора действует специализированный Департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, аналогичные управления работают в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.

"С прошлого года мы совместно с руководителями правоохранительных органов начали специализацию следственных подразделений Службы безопасности Украины и Нацполиции. Сейчас у нас уже есть квалифицированные кадры, налажена постоянная коммуникация с правозащитными организациями, гражданским обществом и иностранными компетентными органами и международными юрисдикциями. Весь этот арсенал позволяет быстро и эффективно организовать работу по документированию, расследованию и привлечению виновных к ответственности", – подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова отметила, что все зафиксированные гражданами проявления агрессии со стороны России, в том числе фото-, видео- и другие материалы, станут важными доказательствами преступлений против Украины и будут являться основой судебных процессов над преступниками как на национальном, так и международном уровне.

Кроме того, Венедиктова заявила, что в случае необходимости, в Офисе Генпрокурора будет организована круглосуточная "горячая линия", куда каждый сможет предоставить информацию по телефону, мессенджеру или на электронную почту.

Генпрокурор также отметила, что за период войны в Украине обнаружено уже более 31 тысячи правонарушений, а материалы по четверти из них направлены для рассмотрения в суд. Суды уже вынесли более 4 тысяч приговоров. Теперь прокуратура и другие правоохранительные органы надеются на активное и эффективное сотрудничество с гражданами Украины.

Напомним, после визита в Соединенные Штаты Америки украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, в каких направлениях будет сотрудничать и будет оказываться поддержка со стороны американских партнеров.

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