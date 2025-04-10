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В украинских супермаркетах начали продавать только верхушки ремней: фото
Теперь у покупателей есть возможность приобрести только верхушку пасты, которую так любят дети и взрослые.
В украинской сети супермаркетов появилось необычное предложение к Пасхе. Там начали продавать отдельно упакованные верхушки паски.
Речь идет о той самой вкусной верхней части традиционной паски — рыхлой, мягкой, покрытой белой глазурью с цветной посыпкой. Обычно именно она больше всего нравится детям и взрослым, ведь ассоциируется с детством и праздником.
Теперь у покупателей есть возможность приобрести только эту часть без основания из теста. Вес такой верхушки 125 граммов, цена — почти 50 гривен.
Как отмечают в сети супермаркетов, идея создать отдельно верхушку паски возникла из-за многочисленных просьб покупателей и стала своеобразным ответом на популярную фразу: «А можно только верхушку?».
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