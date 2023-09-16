В украинский порт временным коридором идут первые гражданские суда: подробности

Первые гражданские суда воспользовались временным коридором в Черном море – они идут в украинский порт.

Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам министра, после использования временного коридора для выхода заблокированных судов из портов Одессы, Черноморска и Южного два балкера Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом.

Суда идут в порт Черноморск, они доставят около 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. По словам Кубракова, балкеры идут под флагом Палау, их экипажи состоят из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Александр Кубраков добавил, что ранее временный коридор использовался для эвакуации судов, находившихся в украинских портах с момента полномасштабного вторжения РФ. С 15 августа временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

Напомним, из Украины вышло уже пятое судно с агропродукцией и металлом после того, как Россия расторгла "зерновое соглашение".

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