В украинском городе появится сквер имени Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В Чернигове приняли решение переименовать один из скверов в честь президента США Дональда Трампа. Соответствующее решение поддержали 22 депутата во время внеочередной сессии городского совета 16 октября.

Об этом сообщает «Суспільне».

Инициативу внесла председатель фракции «Европейская солидарность» Марина Семененко. По ее словам, переименование сквера в честь Трампа имеет символическое значение и призвано привлечь внимание мира к восстановлению Чернигова.

Новое название получит сквер «Казка», расположенный в микрорайоне Шерстянка.

Как указано в пояснительной записке к решению, сквер решили переименовать «с целью чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигова«.

«Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно Дональду Трампу удастся приложить усилия для прекращения очередной большой войны и достижения устойчивого мира. Мы верим, что именно за это он может заслуженно стать лауреатом Нобелевской премии мира», — говорится в документе.

Как сообщила Семененко, следующим этапом станет обращение к Трампу и его семье с приглашением посетить Чернигов.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот сможет остановить войну и посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Глава государства подчеркнул, что прекращение огня, которое может стать первым шагом к настоящему завершению войны, должно быть достигнуто в течение года.