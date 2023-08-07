В Украинском институте будущего будут инициировать отставку Денисенко после его предложения не выпускать мужчин из Украины

Такие взгляды не имеют ничего общего с целями, ради которых создавался Украинский институт будущего, отметил один из основателей учреждения Юрий Романенко.

Один из основателей Украинского института будущего Юрий Романенко будет инициировать отставку Вадима Денисенко с должности исполнительного директора института после его скандальных высказываний о запрете выезда мужчинам из Украины в течение трех лет после окончания войны.

Об этом Романенко написал в Twitter.

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"Именно поэтому я, как один из основателей Украинского института будущего, инициирую его ( Вадима Денисенко — ред .) отставку с должности исполнительного директора в нашем институте. Потому что такие взгляды не имеют ничего общего с теми целями, ради которых мы создавали Украинский институт будущего. А дискуссия по этому вопросу нужна и важна. Потому что у украинцев не так много времени, чтобы выгрызть себе место под солнцем и иметь то будущее, которое мы по праву заслуживаем", — резюмировал Романенко.

Напомним, исполнительный директор Института будущего и бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать из Украины, по крайней мере на три года после завершения войны, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

Такое заявление вызвало бурное обсуждение в Сети. Украинцы подчеркивают, что такое решение было бы неконституционным и нарушало права человека.

После скандального заявления Вадима Денисенко выяснилось, что его сын живет за границей. Журналисты выяснили, что Андрей Денисенко много путешествует. По данным ТСН.ua, сын экс-нардепа находится за границей с 2012 года. Он никогда не был в Украине после начала полномасштабной войны.

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