В украинском порту задержали судно под флагом Барбадоса

Судовладельцы должны оплатить штраф за загрязнение территориального моря Украины.

В порту города Черноморска запретили выход в море грузового судна под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном. Находясь на рейде, судно осуществило загрязнения территориального моря и внутренних вод Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Большие бурые пятна вокруг одного из грузовых судов заграничного следования, находившегося на рейде порта Черноморска, обнаружил экипаж самолета пограничной авиации во время воздушного патрулирования.

О загрязнении акватории была сразу проинформирована Государственная экологическая инспекция и другие правоохранительные органы. К месту происшествия отправился катер Морской охраны с представителями экоинспекции и отдела специальных действий на борту.

"На основании отобранных анализов и проведенного осмотра судна было установлено, что загрязнение моря осуществлено судном под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном", — говорится в сообщении ГНСУ.

На выход судна из порта после его загрузки был наложен запрет до тех пор, пока не будет уплачено возмещение в доход Украины в размере около 150 000 гривен.

Напомним, в юго-западной части Эгейского моря грузовое судно Sea Bird, которое перевозило пшеницу из Украины в Тунис, село на мель у скалистого острова Карава и затонуло.

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