В украинском посольстве опровергли заявление президента Болгарии, что Киев "затягивает войну"

Болгарский президент заявил, что война в Украине имеет экономическое, социальное и политическое измерение и угрожает всей Европе.

Президент Болгарии, известный своими пророссийскими взглядами, обвинил Украину в том, что именно она затягивает боевые действия после нападения России. В свою очередь, посольство Украины в Болгарии выступило с опровержением этого заявления.

Болгарский президент заявил во время интервью журналистам, что война в Украине имеет экономическое, социальное и политическое измерение и угрожает всей Европе. Но виноваты в том, по мнению Радева, именно Украине, а не россияне, напавшие на Украину.

"Я хочу прояснить, что Украина настаивает на продолжении этой войны. Но также должно быть ясно, что счет оплачивается всей Европой", – сказал он.

В свою очередь, украинское посольство в Софии опровергло слова Радева. Там отметили, что украинцам нужен мир и в Киеве прилагают все усилия для этого.

"Обвинение Украины, подвергшейся вероломному нападению северного соседа, в продолжающейся войне — один из самых распространенных тезисов поддержки российской пропаганды и гибридной войны в Европе", – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что предоставление Украине оборонных средств не ведет к увеличению количества жертв и разрушений, а наоборот позволяет спасти больше жизней простых граждан. Также дипломаты отметили, что предоставление гарантий безопасности Украине станет гарантией безопасности всей Европы, включая Болгарию.

Напомним, ранее сообщалось, что российская пропаганда запустила фейк о том, что якобы власти Болгарии отказались предоставлять Украине оружие.

Позже стало известно, что Болгария отправила Украине самый большой пакет помощи. Он включает 100 единиц бронетехники из арсенала болгарской полиции, преимущественно БТР.

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