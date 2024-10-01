В украинском воздушном пространстве двигаются вражеские дроны: озвучено направление движения

Беспилотники продолжают донимать украинцев.
В ночь на 1 октября 2024 года вражеские беспилотники продолжают кружить по Украине.
В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов:
- Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.
- "Шахеды" в Полтавской области — курсом на юг!
- "Шахеды" на Херсонщине — курс на северо-запад
- "Шахеды" на юге и центре Николаевщины – курс на северо-запад;
- "Шахеды" на севере Николаевщины — курс на север (один из БпЛА пересек границу Кировоградской области). "Шахеды" в Кировоградской области, в направлении Новомиргорода.
- "Шахеды" на юге Николаевщины — курсом на северо-запад, в направлении Первомайска.
- "Шахеды" в Херсонской и Николаевской — строем курсом на северо-запад.
Напомним, ВСУ удалось ликвидировать редкий БПЛА "Орлан-30 " армии РФ.
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