В украинском воздушном пространстве двигаются вражеские дроны: озвучено направление движения

В ночь на 1 октября 2024 года вражеские беспилотники продолжают кружить по Украине.

В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов:

Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.

"Шахеды" в Полтавской области — курсом на юг!

"Шахеды" на Херсонщине — курс на северо-запад

"Шахеды" на юге и центре Николаевщины – курс на северо-запад;

"Шахеды" на севере Николаевщины — курс на север (один из БпЛА пересек границу Кировоградской области). "Шахеды" в Кировоградской области, в направлении Новомиргорода.

"Шахеды" на юге Николаевщины — курсом на северо-запад, в направлении Первомайска.

"Шахеды" в Херсонской и Николаевской — строем курсом на северо-запад.

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Напомним, ВСУ удалось ликвидировать редкий БПЛА "Орлан-30 " армии РФ.

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