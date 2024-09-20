В украинском воздушном пространстве движутся беспилотники: названо направление движения

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 20 сентября 2024 года в воздушном пространстве Украины летают вражеские беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Обновление по шахедам:
- БПЛА на севере Сумской области курсом на запад!
- БПЛА на юго-западе Сумщины курсом Полтавщины! Курсом на Полтаву!
- БПЛА к югу от Харькова курс на юго-восток!
- БПЛА на северо-востоке Днепропетровской области курсом на Кировоградщину!
- БПЛА на западе Кировоградщины курсом на Виннитчину!
- БПЛА на Черкасщине курсом на юго-запад!
- БПЛА к северу от Николаева курсом на северо-запад!
- БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину!
Из-за движения дронов во многих регионах объявлена воздушная тревога.
Позаботьтесь о себе находитесь в укрытиях.
Ранее 19 сентября часть страны тоже охватила воздушная тревога. Украинцев призвали перейти в укрытие. В зоне риска оказались 6 областей.
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