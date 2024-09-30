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В украинском воздушном пространстве кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

В украинском воздушном пространстве кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 30 сентября 2024 года в воздушном пространстве Украину кружат вражеские беспилотники.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ в социальных сетях.

Движение ударных БпЛА:

  • БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный/юго-западный.
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА в северной и южной частях Черкасской области, курс западный.
  • БПЛА в восточной и южной частях Киевщины, курс юго-западный/западный.
  • БПЛА в западной части Кировоградщины, курс северный.
  • БпЛА в южной части Винницкой области, курс северо-западный.
  • БпЛА на границе Винницкой и Одесской, курс северный.
  • БПЛА в северной части Николаевщины, курс северо-западный.

Около 40 "шахедов" находятся в воздушном пространстве Украины.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", — добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, 29 сентября россияне массированно атакуют Запорожье управляемыми авиабомбами. Враг сбросил более десятка кабов. О последствиях атаки читайте в новости.

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