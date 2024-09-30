В украинском воздушном пространстве кружат вражеские беспилотники: названо направление движения

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 30 сентября 2024 года в воздушном пространстве Украину кружат вражеские беспилотники.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ в социальных сетях.
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный.
- БпЛА в Сумской области, курс юго-западный.
- БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный/юго-западный.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БпЛА в северной и южной частях Черкасской области, курс западный.
- БПЛА в восточной и южной частях Киевщины, курс юго-западный/западный.
- БПЛА в западной части Кировоградщины, курс северный.
- БпЛА в южной части Винницкой области, курс северо-западный.
- БпЛА на границе Винницкой и Одесской, курс северный.
- БПЛА в северной части Николаевщины, курс северо-западный.
Около 40 "шахедов" находятся в воздушном пространстве Украины.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", — добавил Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, 29 сентября россияне массированно атакуют Запорожье управляемыми авиабомбами. Враг сбросил более десятка кабов. О последствиях атаки читайте в новости.
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