В украинском вузе на учителя физики поступил только один первокурсник: тревожные тенденции

В украинском вузе на учителя физики поступил только один первокурсник: тревожные тенденции

В вузе говорят, что студенты стали все реже выбирать естественные специальности.

В Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Тараса Шевченко в этом году на учителя физики учится только один первокурсник.

Об этом сообщает "Суспильне".

Ростислав Корниенко, единственный студент-физик, рассказывает, что эту науку в школе не любил. Решение получать профессию учителя физики возникло у парня спонтанно.

"Страшные у меня результаты. 103 балла по ВНО. Честно говоря, это было почти спонтанно. Вообще, в школе класса до 11-го я физику не любил. Но к концу школы я решил, что, все же, хочу пойти на физику", — рассказывает первокурсник.

Пойдет ли работать в школу, Ростислав еще не знает. Говорит, что за зарплату 6000 "учителю нет вообще на что жить".

В вузе говорят, что студенты стали все реже выбирать естественные специальности в начале 2000-х. Еще в 2006 — 2007 годах с кафедры физики этого университета выпустились последние большие группы — примерно 40 человек. Затем, с каждым годом студентов приходило все меньше и меньше.

"Они понимают, что учиться будет сложно, а перспективы необлачные. Учительские специальности мало-помалу уходят. Они не в приоритете", — объясняет заведующий кафедрой физики и астрономии Юрий Дятлов.

В этом университете на учителей химии в 2021 году вступили 3 человека, информатики — 6, математике — 10.

В свою очередь на Черниговщине не хватает педагогов естественных и математических наук.

"Больше проблематика с учителями естественно-математического цикла, естественных наук — математики, физики, химии и биологии. У нас до пяти процентов учителей смежных специальностей. И 21% учителей пенсионного возраста. А поступление в вузы практически нулевое", — рассказывает начальник местного Управления образования и науки Николай Конопацкий.

Напомним, что Верховный суд поставил под сомнение все дипломы о высшем образовании за последние два года.

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