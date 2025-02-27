В украинском заповеднике зафиксировали табун японских оленей (фото)

В заповеднике Днепровско-Орильском в Днепропетровской области заметили маленький табун японских оленей.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Японские олени являются экзотическим для Украины видом и были завезены еще в XIX веке. Сначала оленей содержали в зоопарках и охотничьих хозяйствах, но впоследствии часть популяции приспособилась к дикой природе.

Эти животные очень пугливы, активны преимущественно ночью и в сумерках, а также избегают людей.

Японские олени. Фото: Днепровско-Орильский заповедник

Напомним, в Чернобыльской зоне появилось стадо диких коров.

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