В украинском заповеднике зафиксировали табун японских оленей (фото)

Этот вид является экзотическим для Украины видом.
В заповеднике Днепровско-Орильском в Днепропетровской области заметили маленький табун японских оленей.
Об этом сообщила пресс-служба заповедника.
Японские олени являются экзотическим для Украины видом и были завезены еще в XIX веке. Сначала оленей содержали в зоопарках и охотничьих хозяйствах, но впоследствии часть популяции приспособилась к дикой природе.
Эти животные очень пугливы, активны преимущественно ночью и в сумерках, а также избегают людей.
Напомним, в Чернобыльской зоне появилось стадо диких коров.
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