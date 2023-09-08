В украинской разведке рассказали, почему в Москве участилась "бавовна"

В других городах РФ в последнее время тоже неспокойно.

В российской столице Москве участилась "бавовна", ведь именно там сосредоточены центры принятия решений в войне против Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает УНИАН.

"Конечно, поскольку в Москве сосредоточено очень много ключевых объектов, связанных с планированием и реализацией геноцидной войны путинской России против Украины, то естественно, что хлопок часто происходит именно там", — подчеркнул Юсов.

Также у представителя ГУР спросили, нужно ли россиянам из других городов подготовиться к таким атакам дронов, которые часто происходят в Москве. Впрочем, Юсов подчеркнул, если "проанализировать частоту событий — это не только Москва", а в столице действительно "бавовна" случается чаще.

Как сообщалось, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округе РФ ночью 7 сентября якобы был сбит беспилотник, летевший на Москву.

Также в России заявили, что в ночь на 5 сентября неизвестные беспилотники пытались атаковать Москву. Из-за налета БпЛА около 40 рейсов задержаны и два отменены в московских аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово".

Кроме того, россияне заявили, что в Московской области силы ПВО сбили беспилотник в ночь на 1 сентября. Поэтому в аэропортах задержались десятки авиарейсов.

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