В Украину циклон принесет дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 11 декабря

На западе и севере возможны гололедица и налипание мокрого снега.

В Украине 11 декабря будет влажная и облачная погода из-за влияния циклона и атмосферных фронтов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, по всей стране будет идти мокрый снег и дождь, а на западе и севере возможны гололедица и налипание мокрого снега. Это приведет к ухудшению видимости и усложнит ситуацию на дорогах, поэтому водителям следует проявить особую осторожность.

Температура воздуха день и ночь будет держаться около нуля, в южных регионах ожидается от +4 до +9 градусов, а в Крыму температура может достичь +12 градусов.

В Киеве в среду также будет дождь с мокрым снегом, температура днем будет близка к нулю.

С 12 декабря осадки снизятся, но температура снизится еще больше. С 13-14 декабря большинство областей Украины охватит сильное похолодание с морозами. Поэтому не забывайте о теплых шапках и носках! Более теплая погода вернется с 15 декабря.

Напомним, ранее мы писали о том, что принесет январь и февраль 2025 года. Синоптики рассказывали о зимних сюрпризах.

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