ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
320
Время на прочтение
1 мин

В Украину надвигается густой туман: какие регионы охватит

Из-за густого тумана усложнится движение на дорогах Киева и востока Украины.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
туман

туман / © unsplash.com

Сегодня вечером, 5 ноября, а также ночью и утром 6 ноября в Украине ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Где ожидается туман?

Туман накроет:

  • Киев и Киевская область.

  • Западные области.

  • Северные области.

  • Восточная область.

Подробности и рекомендации

По данным синоптиков, ожидается и уровень опасности (желтый).

  • Видимость: составит 200-500 метров.

  • Последствия: возможное значительное усложнение движения транспорта на дорогах.

Водителей призывают быть максимально осторожными: планируя поездки, необходимо учитывать этот фактор, снизить скорость движения и позаботиться о безопасности.

Напомним, завтра, 6 ноября, на всей территории Украины установится спокойная погода без осадков, однако местами будут наблюдаться туманы.

Ранее мы писали о том, что Укргидрометцентр предупреждал, что 5 и 6 ноября в Киеве и области ожидаются сложные метеорологические явления.

Дата публикации
Количество просмотров
320
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie