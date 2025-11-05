- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 320
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину надвигается густой туман: какие регионы охватит
Из-за густого тумана усложнится движение на дорогах Киева и востока Украины.
Сегодня вечером, 5 ноября, а также ночью и утром 6 ноября в Украине ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Где ожидается туман?
Туман накроет:
Киев и Киевская область.
Западные области.
Северные области.
Восточная область.
Подробности и рекомендации
По данным синоптиков, ожидается и уровень опасности (желтый).
Видимость: составит 200-500 метров.
Последствия: возможное значительное усложнение движения транспорта на дорогах.
Водителей призывают быть максимально осторожными: планируя поездки, необходимо учитывать этот фактор, снизить скорость движения и позаботиться о безопасности.
Напомним, завтра, 6 ноября, на всей территории Украины установится спокойная погода без осадков, однако местами будут наблюдаться туманы.
Ранее мы писали о том, что Укргидрометцентр предупреждал, что 5 и 6 ноября в Киеве и области ожидаются сложные метеорологические явления.