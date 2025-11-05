В Украину надвигается густой туман: какие регионы охватит

туман / © unsplash.com

Сегодня вечером, 5 ноября, а также ночью и утром 6 ноября в Украине ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Где ожидается туман?

Туман накроет:

Киев и Киевская область.

Западные области.

Северные области.

Восточная область.

Подробности и рекомендации

По данным синоптиков, ожидается и уровень опасности (желтый).

Видимость: составит 200-500 метров.

Последствия: возможное значительное усложнение движения транспорта на дорогах.

Водителей призывают быть максимально осторожными: планируя поездки, необходимо учитывать этот фактор, снизить скорость движения и позаботиться о безопасности.

Напомним, завтра, 6 ноября, на всей территории Украины установится спокойная погода без осадков, однако местами будут наблюдаться туманы.

Ранее мы писали о том, что Укргидрометцентр предупреждал, что 5 и 6 ноября в Киеве и области ожидаются сложные метеорологические явления.