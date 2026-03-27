В Украину движется холодный циклон из Скандинавии: в каких регионах ожидать снега

Какой будет погода на выходных в Украине / © pexels.com

Последние выходные марта в Украинебудут теплыми, однако синоптическая ситуация будет оставаться переменчивой из-за влияния южного циклона. Погода в Украине в ближайшие дни порадует температурами до +18 градусов тепла, хотя в отдельных регионах пройдут дожди с мокрым снегом, а в некоторых регионах ожидаются густые туманы.

Погода в Украине в ближайшие дни

По словам синоптика Наталки Диденко, последние выходные марта будут умеренно теплыми.

Метеоролог сообщает, что в эти выходные, 28-29 марта, дождливая погода наиболее вероятна на западе страны и в южных районах Одесской области. Небольшие осадки также возможны на Житомирщине и Киевщине, а в воскресенье слабый дождь может задеть Луганскую область. Несмотря на это, на остальной территории Украины сохранится сухая погода.

Ветер будет преобладать восточного и северо-восточного направлений, будет умеренным, однако местами с сильными порывами.

Температура воздуха в течение дня в субботу и воскресенье будет держаться на уровне от +12 до +18 градусов тепла в большинстве регионов.

Завтра, 28 марта, прохладнее будет на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, Полтавщине и в восточных районах Киевщины. В этих регионах ожидается от +8 до +11 градусов тепла днем.

В то же время Диденко сообщает, что в воскресенье несколько посвежеет в западной части Украины и на севере, в этих регионах ожидается от +9 до +12 градусов тепла.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что под влиянием южного циклона по всей Украине 28 марта ожидается неустойчивая погода.

Ожидаются дожди, причем в западных областях осадки будут интенсивными, а в Карпатах местами с мокрым снегом. Ветер будет преобладать восточного и северо-восточного направлений со скоростью 7-12 м/с, однако днем на западе возможны сильные порывы до 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов тепла, днем воздух прогреется до комфортных +10…+15 градусов выше нуля. На крайнем западе будет прохладнее — температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла.

В воскресенье, 29 марта, дождливая и переменчивая погода охватит большинство регионов Украины. В западной части страны местами вероятен мокрый снег.

В свою очередь начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в блиц-интервью РБК-Украина рассказал, что в начале апреля Украину накроет скандинавская прохлада — температурный фон значительно снизится. По словам синоптика, нынешнее дневное тепло до +15 градусов больше характерно для конца апреля, чем для марта. Однако такая весенняя погода будет недолгой: уже в первых числах следующего месяца ожидается вторжение холодных воздушных масс с севера.

В Украину движется циклон с юга

В течение 28-30 марта в Украине погоду будет предопределять поле пониженного давления от южного циклона, центр которого будет перемещаться с Балкан через Турцию на восток Черного моря.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Синоптики отмечают, что 28-29 марта будет теплая погода, однако с 30 марта в страну будет поступать более прохладный воздух, что будет ощутимее днем в большинстве областей, за исключением юга.

В то же время метеорологи сообщают, что 28 марта в Украине будет облачная погода с кратковременными прояснениями. В большинстве регионов осадков не предвидится, лишь в юго-западной части, на Львовщине и Волыни возможен небольшой дождь. На востоке и юго-востоке страны ночью и утром ожидается туман.

Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля, в Карпатах столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 28 марта / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о ряде погодных угроз

В Украине в ближайшие дни ожидается ряд опасных погодных и гидрологических явлений. В частности, 28 марта жителей юго-восточных регионов и Харьковщины предупреждают о густом тумане в ночные и утренние часы. Видимость на дорогах упадет до 200-500 метров, что соответствует первому уровню опасности и может существенно осложнить движение транспорта.

Синоптики предупреждают о густом тумане в нескольких областях Украины / © Укргидрометцентр

В то же время на севере страны продолжается весеннее половодье. В период с 27 по 31 марта на Десне и ее притоках, реках Снов и Сейм, уровень воды ежедневно будет расти на 1-10 сантиметров. Это приведет к затоплению низменных участков поймы Десны вблизи Новгород-Северского, а также окрестностей Сновска.

Отдельно специалисты предостерегают о возможном переливе воды через местную дорогу между селами Большой и Малый Дырчин в Черниговской области, что также соответствует желтому уровню опасности.

Синоптики предупреждают о подтоплении в нескольких областях Украины / © Укргидрометцентр

Сложная ситуация сохраняется и в горах из-за активного таяния снега и осадков. На высокогорье Ивано-Франковской области, а также в западной и центральной частях Закарпатья объявлен третий уровень снеголавинной опасности, который продлится до 30 марта.

Впоследствии угроза схода лавин распространится и на восточные районы закарпатского высокогорья, поэтому туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов на крутые склоны.

Синоптики предупреждают снеголавинную опасность в горах / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 28 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля.

По данным портала Sinoptik, в Киеве 28 марта будет облачно. Температура воздуха будет колебаться ночью от +7 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов тепла.

Погода в Киеве 28 марта

Погода во Львове

В эти выходные погода на Львовщине, будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона, смещающегося со стороны Балкан и Черного моря. Несмотря на облачность с прояснениями, температурные показатели останутся по-весеннему комфортными благодаря поступлению теплых воздушных масс.

В субботу днем и в течение воскресенья ожидается небольшой дождь. Ночь пройдет преимущественно без существенных осадков, однако под утро возможен слабый туман, что ухудшит видимость на дорогах. Ветер будет преобладать северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с.

Погода на Львовщине / © Укргидрометцентр

Во Львовской области ночная температура будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла ночью, а днем воздух прогреется до приятных +13 и +18 градусов выше нуля. Непосредственно во Львове ночью ожидается около +6 градусов тепла, тогда как дневные максимумы достигнут от +14 до +16 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В субботу, 28 марта, в Одесской области и в областном центре ожидается переменная облачность с прояснениями. Синоптическая ситуация в регионе в целом будет оставаться стабильной и безопасной, хотя погодные условия будут иметь определенные особенности в зависимости от района.

Ночью и утром на автодорогах области возможен густой туман с ухудшением видимости до 200-500 метров, поэтому водителям стоит быть максимально внимательными. Осадки в течение суток будут незначительными: если ночью существенных дождей не предвидится, то утром и днем местами пройдут кратковременные дожди.

В Одесской области ночью ожидается от +2 до +7 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +16 градусов тепла. В отдельных районах области столбики термометров могут подняться до +19 градусов тепла.

В Одессе ночная температура составит от +5 до +7 градусов тепла, дневная будет держаться в пределах от +12 до +14 градусов выше нуля.

Вдоль побережья Черного моря также будет царить спокойная атмосфера. Будет наблюдаться легкое волнение моря, а уровень воды будет оставаться в пределах безопасных норм.

Погода в Харькове

На Харьковщине 28 марта будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится, ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +11до +16 градусов тепла.

В Харькове температурный режим будет контрастным:

ночью ожидается от +5 до +7 градусов тепла;

днем ожидается от +13 до +15 градусов тепла.

Погода в Черкассах

В течение ближайших трех суток, с 28 по 30 марта, Черкасская область будет оставаться под влиянием теплого южного циклона, сообщают метеорологи. Это обеспечит поступление влажного и аномально теплого воздуха в регион.

В субботу, 28 марта, существенных осадков не предвидится. В ночные и утренние часы возможны локальные туманы, ухудшающие видимость. Температура воздуха будет колебаться от +2 градусов ночью, до +16 градусов днем.

В воскресенье и понедельник, 29-30 марта, характер погоды изменится на более переменчивый. Небо чаще будет затягивать облаками, местами пройдут небольшие дожди. Ночная температура повысится до +9 градусов выше нуля.

Днем 29 марта ожидается самая теплая погода — до +18 градусов выше нуля. В понедельник, 30 марта, дневной максимум составит от +11 до +16 градусов выше нуля.

«В условиях длительного отсутствия эффективных осадков и на фоне теплой погоды в области сохраняется высокий риск возникновения пожаров в экосистемах. Ожидаемые небольшие дожди будут иметь локальный и кратковременный характер, поэтому существенно не улучшат пожароопасную ситуацию», — отмечают синоптики.

