В Украину движется нашествие холодных фронтов: где ожидать снега и заморозков

В Украину идет похолодание и ночные заморозки

Реклама

По словам синоптиков, март возвращается к своей климатической норме — в Украине ожидается резкое похолодание и ночные заморозки. В ближайшие дни восточные воздушные массы обусловят облачную погоду с периодическими осадками, а настоящего тепла стоит ждать лишь ближе к следующей неделе.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что эту неделю в Украине будет прохладная погода. Потепление придет только ближе 23 марта.

Реклама

В то же время синоптик Наталья Птуха в интервью для NV рассказала, что на Украину рухнут сразу несколько атмосферных фронтов.

«Первая половина месяца была удивительно теплой, особенно после трескучих зимних морозов. Зато в ближайшее время март будет вести себя более сдержанно и типично для начала весны. В течение этой недели ожидается некоторое похолодание — некое возвращение к климатической норме. Это будет нормальная погода, которая соответствует марту. Теперь некоторое время в Украине будут руководить погодные процессы с востока и северо-востока, оттуда и поступит щедрая порция прохладного воздуха», — пояснила метеоролог.

Наталья Птуха прогнозирует, что антициклон и в дальнейшем будет сдерживать осадки, однако с 17 марта атмосферные фронты принесут дожди на восток страны (Харьковщина, Донбасс), в Запорожскую и Днепропетровскую области, а также на Закарпатье. На остальных территориях будет сухо, хотя до выходных сохранится облачность и будет ощущаться прохладный северо-восточный ветер.

По ночам еще возможны небольшие морозы — до -3 градусов ниже нуля, а днем температура будет колебаться от +4 до +11 градусов тепла. По словам синоптика, теплее всего будет на юго-западе — до +13 градусов выше нуля.

Реклама

По данным Украинского гидрометцентра 18 марта в Украине будет облачная погода. Местами ожидается небольшой дождь, ночью возможно со снегом. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем ожидается до +9 градусов тепла, на Закарпатье до +15°. В юго-восточной части страны ночью столбики термометра будут показывать от +1 до +6 градусов тепла, днем до +12 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 18 марта / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи отмечают, что в течение 17-19 марта в Украине похолодает из-за воздушных масс с востока. Благодаря высокому давлению существенных осадков не будет, только 17-18 марта на востоке, юго-востоке и в Карпатах возможен небольшой дождь, а ночью — с мокрым снегом. Температура в ночные часы будет колебаться от +4 градусов тепла до -3 градусов мороза, поэтому по всей стране ожидаются заморозки.

Погода в Киеве

В Киеве и области 18 марта будет облачная погода, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Температура по области ночью будет колебаться от +3 тепла до -2 градусов мороза, днем ожидается до +9 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в столице 18 марта с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Утром начнется мелкий дождь, но он должен закончиться еще до прихода вечера.

Погода в Киеве 18 марта

Погода в Одессе

В Одесской области на 18 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, днем ожидается до +13 градусов тепла.

Реклама

В Одессе столбики термометра будут показывать от +2 градусов тепла ночью, днем — до +10 градусов тепла.

Вдоль побережья Одесской области ожидается легкое волнение моря. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем до +13 градусов тепла. Температура морской воды составит от +5 до +6 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львове и Львовской области погоду будет определять южная периферия антициклона над странами Балтики.

На Львовщине ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями, без осадков. Ночью и утром будет слабый туман. Температура ночью будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, днем ожидается до +13 градусов тепла.

Реклама

Во Львове температура ночью составит от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла, днем ожидается до +12 градусов выше нуля. В то же время жителей региона предупреждают об ухудшении видимости из-за тумана, видимость составит 500-1000 м.

Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать, относительная влажность воздуха уменьшится.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр на 18 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет небольшой дождь.

Температура по области будет составлять:

Реклама

ночью от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла;

днем от +6 до +11 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

Ночью от 0 до +2 градусов тепла;

днем от +7 до +9 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 18 марта будет облачная погода. В области ожидаются небольшие осадки, ночью местами туман.

Температура воздуха составит ночью от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза, днем прогнозируется до +7 градусов тепла.

В Харькове ожидаются небольшие осадки. Ночью будет слабый туман. Температура воздуха составит от +2 градусов тепла ночью, днем ожидается до +5 градусов тепла.

Реклама

Погода в Черкассах

Начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань сообщал, что со вторника по четверг синоптическая ситуация в области изменится. По прогнозу синоптика, небольшой циклон с юго-востока оттеснит антициклон, что принесет с собой больше облаков и прохладный воздух.

Температурные показатели днем будут колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла а ночью вернутся заморозки — ожидается от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза. В восточной части региона возможен мокрый снег.

Синоптик отмечает, что такие осадки и ночные минусы для марта являются абсолютной нормой. Снег не будет интенсивным, поэтому не создаст значительных проблем или устойчивого покрова.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.