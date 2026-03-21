В Украину движется нашествие циклонов: синоптики назвали даты, когда изменится погода и где пойдет снег (карта)

Украина оказалась на пороге масштабных погодных перемен. После длительного засухи и ночных холодов синоптики прогнозируют долгожданный прорыв тепла. Однако дорога к настоящей весне будет сопровождаться штормовыми порывами ветра, туманами и даже мокрым снегом в горах.

Главная новость конца марта — резкое повышение температуры, которое начнется уже в начале следующей недели. Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что настоящая весна приедет к нам после 26 марта.

«Ощутимое потепление, местами до +20 градусов, придет к нам уже с 26 марта. Ночью температура повысится до +1-8 градусов почти по всей стране. Днем столбики термометров будут доходить до +12 — +18 градусов, на юге местами до +20 градусов», — отметила эксперт.

К этому времени температурный фон будет оставаться умеренным: днем ожидается +8…+14 градусов, а ночью воздух будет охлаждаться до -2.

Прогноз по регионам на 22 марта: дожди и штормовой ветер

Воскресенье, 22 марта, принесет разную погоду в разные уголки страны. По данным Укргидрометцентра, на большей части территории ожидается переменная облачность без осадков, однако центральная часть Украины ощутит дыхание циклона.

Юг и Одесская область: Здесь ожидается облачная погода и небольшой дождь. В Одессе днем воздух прогреется до +11 градусов, а вдоль побережья прогнозируют значительные волнения моря и ветер до 17 м/с.

Запад и Львов: Во Львовской области день будет без существенных осадков, но с утренним туманом. Температура днем поднимется до +13…+15 градусов.

Киев и область: В Киеве переменная облачность, без осадков. Днем ожидается до +12 градусов тепла.

Центр и Черкасщина: Метеорологи отмечают, что облака турецкого циклона скроют солнце, но днем ожидается до +10 градусов.

Восток и Харьков: В Харькове будет сухо, но ветрено. Днем температура будет держаться на уровне +8…+10 градусов.

В горах остается прохладно — ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами возможен мокрый снег.

Погода в Украине / © Укргидрометцентр

Однако, пока украинцы ждут тепло, метеорологи бьют тревогу из-за дефицита осадков. Метеоролог Виталий Постригань отмечает, что бездождевой период в некоторых районах уже длится до 26 дней. Это позволило начать полевые работы раньше, однако у природы есть свои преграды.

«На сегодняшний день в отдельных районах еще сохраняется мерзлая прослойка грунта толщиной до 16 см. На большинстве площадей верхние слои остаются переувлажненными, а это делает невозможным выход сельскохозяйственной техники в поля. В то же время средняя температура грунта на глубине 10 см составляет 3-4 градуса, что оптимально для сева ярового ячменя и гороха», — рассказал Виталий Постригань.

Также синоптик предупредил, что с 24 марта ожидается активизация южных циклонов, которые могут вызвать поступление осадков в различных фазах, в том числе и мокрый снег.

«А мы помним, что март в наших широтах такой и нынешние синпроцессы этому способствуют», — подчеркнул синоптик.

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что 22 марта, на западе Украины под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь в Карпатах возможен небольшой мокрый снег. Ночью температура составит -3…+2°С, днем — +7…+12°С, в горных районах — 0…+5°С.

На севере страны прогнозируется переменная облачность без осадков, с ветром 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 °С, днем от +4 до +9 °С.

В центральных областях ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет слабым, а температура ночью будет -1…+4 °С, днем повысится до +7…+12 °С.

На юге будет облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер 7–12 м/с. Ночью температура будет +2…+7 °С, днем — +7…+12 °С.

На востоке Украины сохранится пасмурная погода с прояснениями без осадков. Ветер 7–12 м/с. В ночные часы температура снизится до -1…+4 °С, днем поднимется до +7…+12 °С.