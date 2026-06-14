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- Украина
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В Украину движется новая волна непогоды из-за циклона Sabina: синоптики предупредили, какие области накроет (карта)
В ряде областей ожидаются дожди, местами грозы и порывистый ветер.
В воскресенье, 14 июня, дожди в Украине будут определять атмосферные фронты циклона Sabina над Балтикой.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Осадки предполагаются в западных, северных областях, в большинстве центральных, а также вечером в Одесской и Николаевской областях. Местами грозы, возможен град.
В восточных областях, Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине и Крыму 14-го июня будет преобладать сухая погода.
Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей ночью 9-14°, днем 18-23°.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
В Киеве в воскресенье будет дождь, возможна гроза, температура воздуха днем около +20 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о холодном воздухе с севера Украины, а потепления пока ожидать не следует.
Мы ранее информировали, что слухи о том, что лето этого года в Украине пройдет под знаком непрерывной экстремальной жары до +40 градусов, является преувеличением.