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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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238
Время на прочтение
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В Украину движется новая волна непогоды из-за циклона Sabina: синоптики предупредили, какие области накроет (карта)

В ряде областей ожидаются дожди, местами грозы и порывистый ветер.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Погода в Украине

Погода в Украине / © Associated Press

В воскресенье, 14 июня, дожди в Украине будут определять атмосферные фронты циклона Sabina над Балтикой.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Осадки предполагаются в западных, северных областях, в большинстве центральных, а также вечером в Одесской и Николаевской областях. Местами грозы, возможен град.

В восточных областях, Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине и Крыму 14-го июня будет преобладать сухая погода.

Погода в Украине

Погода в Украине

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей ночью 9-14°, днем 18-23°.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в воскресенье будет дождь, возможна гроза, температура воздуха днем около +20 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о холодном воздухе с севера Украины, а потепления пока ожидать не следует.

Мы ранее информировали, что слухи о том, что лето этого года в Украине пройдет под знаком непрерывной экстремальной жары до +40 градусов, является преувеличением.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
238
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