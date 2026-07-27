В Украину движется похолодание: где будут дожди, грозы и сильный ветер

Погода / © Pixabay

Реклама

К Украине приближается холодный атмосферный фронт, уже двигающийся в направлении западных областей. Из-за его влияния в ближайшие дни погода изменится - ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

Об этом пишет синоптика Наталья Диденко.

По прогнозу синоптикини, в ближайшую ночь и утром осадки пройдут в западных, северных, центральных и южных регионах. В то же время, на востоке страны сохранится сухая погода.

Реклама

В течение дня зона дождей будет постепенно перемещаться на восток, поэтому осадки ожидаются преимущественно на Левобережье. Главной особенностью дня станет усиление северо-западного ветра.

После прохождения холодного фронта температура воздуха снизится. Днем в большинстве областей прогнозируется от +20 до +24 градусов. На юге и юго-востоке будет теплее – от +25 до +28 градусов.

В Киеве 28 июля ночью и утром возможен дождь с грозой. Днем осадки, по прогнозу, маловероятны. После жаркой погоды температура в столице снизится до +22 градусов.

В то же время синоптикиня отмечает, что уже в начале августа в Украину снова вернется жаркая погода.

Реклама

Как мы сообщали, после дождей и гроз к Украине вернется сильная жара . Уже в начале августа температура воздуха в большинстве областей поднимется до +31...36 градусов, а в Закарпатье местами ожидают до +38. Перед этим страну покроет кратковременное похолодание с осадками и сильным ветром. Больше всего от жары будут страдать западные и южные регионы.

Новости партнеров