В Украину движется похолодание и первый снег: прогноз погоды на неделю – 13-19 ноября

В Украине на следующей неделе, 13-19 ноября, ожидается неустойчивая и влажная погода с частыми туманами и дождями. После 16 ноября произойдет понижение температуры воздуха и местами выпадет первый снег.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Первая половина следующей недели будет теплой и дождливой. Более стабильная погода ожидается только в понедельник, 13 ноября, под влиянием гребня высокого давления.

Уже во второй половине недели и ближе к выходным в Украину будет поступать более холодный воздух из северных регионов Европы. Поэтому осадки местами будут переходить в мокрый снег, а температурный фон заметно снизится, но пока останется выше нормы ориентировочно на 2 -4 °С.

Погода в Украине на 13 ноября

В понедельник, 13 ноября, в северных областях днем, также в районе Полесья, ожидаются небольшие кратковременные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью на севере и востоке Украины отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +4...+9°С, в западных областях +3...-2°С. Днем воздух прогреется до +8…+13 °С. В Карпатах в течение суток около 0 °С.

Погода в Украине на 14 ноября

Во вторник, 14 ноября, ночью в западных областях, днем также в северных и центральных регионах страны ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Карпатах мокрый снег. В южной половине и Крыму ночью и утром местами туман. Ветер юго-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2°С, днем +8...+13°С, в северных областях +4...+9°С.

Погода в Украине на 15 ноября

В большинстве областей Украины 15 ноября ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В западной части, а также в Приазовье и в Крыму значительные осадки. Кое-где туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем +6…+11 °С, на юге и в Крыму +10…+15 °С.

Погода в Украине на 16 ноября

В четверг, 16 ноября, сохранится неустойчивая и дождливая погода. Лишь днем в западных областях без существенных осадков. Ветер северный/северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных и западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +4…+9 °С, днем +6…+11 °С. В северных и западных областях ночью 0...+5°С, днем +3...+8°С.

Погода в Украине на 17 ноября

В пятницу, 17 ноября, в центральных и южных областях без существенных осадков, на остальной Украине пройдут небольшие дожди, в Карпатах и на севере с мокрым снегом. Ветер северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...-3°С, днем +2...+8°С.

Погода в Украине на 18 ноября

В субботу, 18 ноября, ночью без существенных осадков, днем в южных, западных и северных областях пройдут дожди, в Карпатах и Прикарпатье снег, мокрый снег. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +3...+8°С, в Крыму до +12°С.

Погода в Украине на 19 ноября

В воскресенье, 19 ноября, в южных и восточных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северный/северо-западный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2°С, днем +2...+7°С.

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