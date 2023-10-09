В Украину движется похолодание из Арктики: прогноз погоды на неделю

В Украине ожидается похолодание и сильный ветер с 9 октября в течение нескольких дней, однако потом потеплеет местами даже до +22 градусов.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"В первой половине новой рабочей недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием глубокой высотной котловины с севера и холодной воздушной массы арктического происхождения. По этой причине будет достаточно ветрено и холодно, особенно ночью", – предупредил метеоролог.

Также читайте Бабьего лета в Украине не будет: синоптики ошарашили новым прогнозом на октябрь

По его данным, с середины недели в Украине ожидается повышение температуры воздуха и ослабление ветра.

Что касается осадков, то кратковременные дожди прогнозируются на западе, севере и местами на юге Украины.

"Метеорологическая осень уже наступила, а среднесуточные температуры окажутся в пределах климатической нормы с незначительными колебаниями в течение прогнозируемого периода", – отметил Кибальчич.

Прогноз погоды на 9 октября

По данным метеоролога, погода в Украине 9 октября будет холодной и ветреной. На западе днем небольшой дождь, а в Карпатах — снег и мокрый снег. Ветер – северо-западный со скоростью 9-14 м/с. В большинстве областей, кроме запада, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Дневная температура воздуха 9 октября составит +7+12 градусов. Немного теплее будет только на юге: +10+15 градусов.

Прогноз погоды на 10 октября

Погода в Украине 10 октября принесет дождь в южную часть и местами в северную часть Левобережья. На остальной территории будет в основном без осадков. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха будет достигать +1+6 градусов. На поверхности грунта и местами в воздухе ожидаются заморозки -3…0 градусов. Температура воздуха днем будет +7+12 градусов. На юге будет несколько теплее: +4+9 градусов ночью и +9+14 градусов днем.

Погода в Украине на 11 октября

В Украине 11 октября ожидается погода без осадков, однако будет переменная облачность. Ветер будет в основном юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Ночная температура составит +3…-2 градуса, в дневная – +10+15 градусов. Погода на юге и Закарпатье: дневная температура воздуха достигнет +12+17 градусов.

Погода в Украине на 12 октября

Погода 12 октября в Украину принесет дожди днем на север страны. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Днем местами порывы ветра, 15-20 м/с. Ночная температура воздуха будет +6+11 градусов, на востоке будет +5…0 градусов. А днем температура воздуха прогреется до +16+21 градуса.

Осенняя погода / Фото: Unsplash

Погода на 13 октября в Украине

13 октября на Левобережье и в Крыму ожидается небольшой, местами умеренный дождь. На остальной территории Украины будет без существенных осадков. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7+12 градусов. Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +13+18 градусов.

Погода на 14 октября в Украине

Погода в Украине 14 октября будет с переменной облачностью, но без осадков. Ветер – юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха будет составлять +2+7 радусов, а дневная – ожидается на уровне +15+20 градусов.

Погода в Украине 15 октября

В Украине 15 октября ночью будет без осадков, а днем местами в западных и северных областях прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет +7+12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +17+22 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине в октябре будет на полтора градуса теплее нормы. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +7+13 градусов.

Читайте также