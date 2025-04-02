В Украину движется значительное похолодание: где и в каких областях будет снег

Тюльпаны под снегом. / © Associated Press

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В Украине стало прохладно. Тем не менее, температура воздуха опустится еще. Более того - может вернуться даже мокрый снег.

Об этом рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии УНИАН .

1-3 апреля в Украине будет еще "весенняя погода", которую будет формировать поле пониженного атмосферного давления. В большинстве областей атмосферные фронты предопределят преимущественно небольшие дожди. Уже 3-4 апреля осадков станет меньше. Небольшие дожди могут быть ночью на юго-востоке страны, Прикарпатье и Закарпатье. Между тем, в горах ожидается даже мокрый снег.

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"В течение этих первых дней апреля - 1, 2, 3 числа - будет поступать влажный умеренно теплый воздух с северных направлений... Ночью - небольшие "плюсы", а днем - около +10 градусов. На юге и востоке. А 3 апреля и в большинстве областей несколько теплее будет. 3-4 апреля там будет меньше.

До 4 апреля ожидается, что ночью в Украине будет +1°...+7°, а днем +11...+16°. Между тем, уже на выходные, 5-6 апреля, западные и северные области ощутят поступление прохладного воздуха с северо-запада.

"Там могут быть и осадки. Возможно, даже уже в прогнозе будем слышать снова о мокром снеге. Атмосферные фронты с северо-запада будут нести с собой прохладную воздушную массу и, соответственно, осадки также будут кое-где уже возможно смешанной фазы", - сказала Птуха.

Дата публикации 20:02, 31.03.25 Количество просмотров 39 Ледяной дождь накрыл Канаду: есть жертва и пострадавшие