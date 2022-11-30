В Украину едет верховный комиссар ООН по правам человека: что известно о визите

Тюрк будет находиться в Украине с 4 по 7 декабря.
В Украину с визитом прибудет верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он, в частности, посетит Киев.
Об этом сообщили в пресс-службе ООН.
Тюрк будет находиться в Украине с 4 по 7 декабря. Посетит кроме Киева населенные пункты в Киевской области. Также ожидается, что он приедет в Харьков, Изюм и Ужгород. Во время визита он проведет встречи с местными властями и жителями.
Тюрк будет пообщаться с жертвами, чьи права человека были нарушены. В частности, будет общаться с родственниками пропавших без вести гражданских лиц, подвергшихся насильственным исчезновениям, а также родственниками военнопленных.
Напомним, с начала военного широкомасштабного вторжения Россия, по данным ООН, убила в Украине более 6,5 тысяч мирных жителей. Эти цифры неокончательны и постоянно растут. ТСН.ua собрал все самые страшные террористические атаки России против мирных украинцев.
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