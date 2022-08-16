В Украину ежедневно возвращается больше людей, чем выезжают: какую помощь предоставляют консульства и волонтеры

Чтобы получить возмещение стоимости билетов для всей семьи, украинцам нужно заполнить анкету и объяснить, почему именно им нужна такая помощь.

Несмотря на войну и риски в Украину ежедневно возвращаются больше людей, чем выезжают. Запросов на помощь с возвращением домой семей у волонтеров значительно увеличилось.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

По данным МИД, с начала полномасштабного вторжения России уехало более 8 млн человек. И пять с половиной миллионов уже вернулись.

За кордом остается около 2 млн украинцев, из которых около миллиона — в Польше.

Тем, кто с дорогой домой испытывает трудности, МИД предлагает помощь в консульствах, хотя и признает: те работают с перегрузкой. Волонтеры, которые до сих пор помогали людям осваиваться на чужбине, обнаружили, что сейчас треть запросов на помощь именно о возвращении домой.

Сейчас они переориентировались и предлагают людям денежную компенсацию за дорогу домой.

Чтобы получить возмещение стоимости билетов для всей семьи, украинцам нужно заполнить анкету и объяснить, почему именно им нужна такая помощь.

Чаще всего люди возвращаются в центральную и западную Украину. Первые полсотни украинцев уже с помощью волонтеров добрались домой. На дорожные компенсации уже очередь из более двух тысяч желающих.

По данным Европейского Союза, официально о убежище от войны в Европе уже попросило 4 млн украинцев, 500 тыс. из них – дети школьники. Большинство из тех, кто пока остается за границей, признаются, что очень хотят домой.

Напомним, что около 150 тысяч вынужденных переселенцев до сих пор не получили обещанные государством выплаты. Минсоцполитики обещает, что независимо от времени задержки и проблемы – выплаты получат все и за все время.

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