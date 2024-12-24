В Украину готовы вернуться 50% мужчин призывного возраста, но есть условие: министр Чернышев сообщил детали

В Украину готовы вернуться 50% мужчин призывного возраста, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышев на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, состоявшемся 23 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этом нам давать оценку позже, это так – как оно есть", – сказал Чернышев на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, которое состоялось 23 декабря.

В связи с чем, по его словам, в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за границей должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решение вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Как сообщалось, 3 декабря Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. В свою очередь Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

23 декабря вице-премьер Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины. В частности, при Миннацедности будет создано Агентство национального единства, а дальше Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будет создано "Хабы единства" (Unity Hub). Также Чернышев сообщил, что Миннацедности будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве и специальной цифровой платформой Unity App.

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Напомним, в парламенте разрабатывают законопроект, который позволит украинским мужчинам 18-24 лет пересекать границу.

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