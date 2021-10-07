В Украину хотел попасть "шпион" из Японии: его задержали пограничники

В Украину хотел попасть "шпион" из Японии: его задержали пограничники

У громадинина Японии обнаружили две пары очков, две ручки и часы, в которых были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы.

Одесские пограничники обнаружили у иностранца шпионское оборудование, которое он скрыто пытался вывезти в Молдову.

Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Гражданин Японии ехал рейсовым автобусом через пункт пропуска "Паланка".

"Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которых были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы", — отметили в пресс-службе Госпогранслужбы.

По данному факту пограничники проинформировали компетентные органы. "Шпиона" через границу не пропустили, технические устройства установленным порядком изъяли.

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