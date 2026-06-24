В Украину идет аномальная жара: какие области под угрозой и когда ожидать "удара"

Жара / © ТСН.ua

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Европу накрыла аномальная волна тепла, которая в ближайшие дни достанется и Украине. В ряде европейских стран столбики термометров бьют исторические рекорды, провоцируя объявления высочайших уровней опасности. Украинцам советуют наслаждаться в последние дни умеренного тепла, ведь синоптическая ситуация кардинально изменится уже в выходные.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала начальница отдела коммуникации по медиа Укргидрометцентру Наталья Птуха.

По словам синоптикини, сейчас над территорией Западной и Юго-Западной Европы фиксируются очень высокие показатели температуры. Во Франции и Испании воздух прогрелся до аномальных отметок.

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«Действительно, сейчас над территорией Европы, особенно юго-западной ее частью, это у нас Франция, Испания, на сегодняшний день даже в красный уровень есть кое-где по Великобритании, частично Германии. В дневные часы иногда достигают и 40 градусов, а иногда даже во Франции вчера было и по 42-43 на отдельных метеостанциях. И это практически абсолютные рекорды даже для некоторых этих регионов вообще за историю наблюдений, потому что действительно это чрезвычайно высокие показатели», — подчеркнула Птуха.

Она объяснила, что такая критическая ситуация вызвана соединением двух факторов: действием мощного антициклона и глобальными климатическими изменениями.

Сколько еще будет продолжаться комфортная погода в Украине

Пока украинцы находятся в относительно выгодном положении. Текущая рабочая неделя завершится без экстремальных температурных скачков.

«О погоде по территории Украины, сейчас, до конца этой недели у нас еще достаточно такая умеренная летняя погода, так уж мы чувствуем, что температура повышается, но пока еще такой изнурительной жары с такими показателями нет», — успокоила представительница Укргидрометцентра.

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По официальным данным, в ближайшие ночи температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+18°C. Немного теплее будет на юге страны — там ожидается до +22°C. В дневные часы максимумы составят от +24 до +29°C. В южных областях, в Закарпатье и Прикарпатье уже начнет припекать сильнее — столбики термометров поднимутся до +32°C.

Когда ждать сильного удара жары и какие регионы под угрозой

Однако синоптическая идиллия продлится недолго. Кардинальная перестройка атмосферных процессов запланирована уже на субботу. Антициклон переместится над Центральной Европой и станет активно диктовать свои условия погоде в Украине.

«До пятницы — еще относительно комфортная погода. Но уже с выходных ожидается перестройка синоптических процессов и поступление более жаркого воздуха. Скажем так, сейчас мы ограничиваемся тем, что по западным областям на выходные и в начале следующей недели у нас уже температура будет да, сильная жара, это 35 и выше. Это следует учитывать, то есть первые это встречи в западной области на выходных, в дальнейшем эта жара может распространяться уже и на северные и центральные», — предупредила Птуха.

Эксперт подчеркнула, что хотя показатели выше +40°C для Украины пока не прогнозируют, тенденция очевидна. Синоптикиня отмечает, что точные цифры в конце декады будут уточняться, ведь подробные прогнозы закладываются на 3–5 суток, однако общий вывод метеорологине однозначен.

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«Следующая неделя будет жарче, чем эта», — резюмировали в Укргидрометцентре.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, в среду, 24 июня, погода в Украине будет переменчивой. В южной части, а также ночью местами в Карпатском регионе и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, на юге страны днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Температура ночью +13…+22°, днем +24…+32°.

К слову, Европу накрыла новая волна экстремальной жары, которая создает критическую нагрузку на энергосистемы. Из-за массового использования кондиционеров спрос на электроэнергию резко возрос. Лидером стала Греция, где потребление выросло почти на 40%. В зоне риска также Испания, Италия, Хорватия, Турция и Черногория. Эксперты предупреждают о повышенном риске локальных аварий и кратковременных отключениях света.

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