В Украину идет антициклон Hermelinde: синоптик рассказала, какую на этой неделе погоду он принесет

В Украину идет антициклон Hermelinde: синоптик рассказала, какую на этой неделе погоду он принесет

Сейчас в стране царит первое бабье лето.

Новая неделя началась в Украине свежим и даже холодным воздухом, однако уже со среды, 8 сентября, к нам придет потепление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшую ночь, на вторник, будет еще холодно, однако уже днем 7 сентября воздух начнет постепенно прогреваться. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +15+20 градусов, на Закарпатье и на юге до +23 градусов. Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды (ред. — 8 сентября) станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем", — прогнозирует синоптик.

Диденко отмечает, что потепление принесет антициклон Hermelinde, который будет блокировать любые осадки — в Украине будет преобладать сухая солнечная погода — бабье лето.

В Киеве вторник, как собственно и вся неделя, будет с сухой малооблачной солнечной погодой. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается +3+6 градусов, в окрестностях до заморозков на почве, днем предполагается до +18 градусов.

В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, будет становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов и выше, дожди маловероятны, прогнозирует Наталья Диденко.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Метеозависимость: на этой неделе украинцев ожидает бабье лето

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