В Украину идет антициклон: как изменится погода в ближайшие дни

Антициклональный характер погоды охватит 30 января практически всю континентальную Европу, включая Украину. Поэтому завтра осадков не ожидается, будет даже много солнца.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Из-за ясной погоды ближайшая ночь пустит к нам морозы, ожидается -3-8 градусов, на севере и северо-востоке местами -8-11 градусов. Однако завтра днем столбики термометров поднимутся до +2+5 градусов, только в восточной части будет около нуля. Ветер наконец-то угомонится, без порывов и порывистых движений, юго-западного направления, на востоке — северо-западного", — написала она.

В Киеве 30 января осадки маловероятны, будет солнечно.

В ближайшую ночь в столице холодно, -3-6 градусов, однако в дневные часы до +3, +4 градусов.

1 февраля еще существенных осадков в Украине не ожидается.

А с 2 февраля начнет повышаться температура воздуха, однако и увеличится осадков и усилится ветер.

"В дальнейшем, если и будут "минусы", то преимущественно ночью. А в дневные часы, по предварительным прогнозам, будут доминировать "плюсы", — добавила синоптик.

Ранее стало известно, что в Украине следует ожидать потепления только во второй декаде февраля. В течение месяца погода будет характеризоваться частыми изменениями температуры.

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