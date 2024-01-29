В Украину идет антициклон: как изменится погода в ближайшие дни

В стране станет теплее.
Антициклональный характер погоды охватит 30 января практически всю континентальную Европу, включая Украину. Поэтому завтра осадков не ожидается, будет даже много солнца.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Из-за ясной погоды ближайшая ночь пустит к нам морозы, ожидается -3-8 градусов, на севере и северо-востоке местами -8-11 градусов. Однако завтра днем столбики термометров поднимутся до +2+5 градусов, только в восточной части будет около нуля. Ветер наконец-то угомонится, без порывов и порывистых движений, юго-западного направления, на востоке — северо-западного", — написала она.
В Киеве 30 января осадки маловероятны, будет солнечно.
В ближайшую ночь в столице холодно, -3-6 градусов, однако в дневные часы до +3, +4 градусов.
1 февраля еще существенных осадков в Украине не ожидается.
А с 2 февраля начнет повышаться температура воздуха, однако и увеличится осадков и усилится ветер.
"В дальнейшем, если и будут "минусы", то преимущественно ночью. А в дневные часы, по предварительным прогнозам, будут доминировать "плюсы", — добавила синоптик.
Ранее стало известно, что в Украине следует ожидать потепления только во второй декаде февраля. В течение месяца погода будет характеризоваться частыми изменениями температуры.
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