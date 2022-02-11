В Украину идет антициклон: какую погоду он принесет на выходные, 12-13 февраля

В воскресенье некоторые регионы укроет туман.

В эти выходные, 12-13 февраля, в Украину придет незначительное похолодание с ночными морозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 12 февраля, в стране ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в Карпатах сильный снег, в южной части, днем и в западных областях без существенных осадков. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, днем в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 5-10° тепла, в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.

13 февраля в Украине будет без осадков. В южной части и в центральных областях ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах и на северо-востоке страны 10-15° мороза, днем 2-7° тепла, в Прикарпатье до 10°.

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Как на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, эти выходные будут прохладными, однако солнце все же будет светить. "Солнечную, хоть и холодную погоду, организует антициклон, который уже 12 февраля подойдет к Украине", - написала она.

В Киеве в субботу ночью, 12 февраля, ожидается умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла. В воскресенье, 13 февраля, в столице будет сухо. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 5-7° тепла.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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