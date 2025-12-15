ТСН в социальных сетях

В Украину идет антициклон Frieda: как изменится погода

Во вторник в Украине сохранится сухая и умеренно теплая погода.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Зима

Зима / © pexels.com

Антициклон Frieda во вторник, 16 декабря, будет блокировать поступление осадков на территорию Украины, поэтому дождей и снега не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее прогнозу, влажность воздуха будет повышаться преимущественно из-за туманов. В западных областях возможны солнечные прояснения.

Температура воздуха уже повысилась, и умеренно теплая погода сохранится и во вторник. В большинстве регионов днем ожидается +4…+7 градусов. В восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях температура будет колебаться от 1 градуса мороза до +2 тепла.

В Киеве 16 декабря будет без осадков: ночью температура составит до +2 градусов, днем — около +5.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, характерное для антициклональной погоды. Существенные осадки маловероятны. Ночью возможны незначительные минусовые температуры, зато днем воздух будет прогреваться до +3…+7 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что 15 декабря, в Украине будет преобладать облачная погода. В большинстве регионов ожидается небольшой мокрый снег.

