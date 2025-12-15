- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину идет антициклон Frieda: как изменится погода
Во вторник в Украине сохранится сухая и умеренно теплая погода.
Антициклон Frieda во вторник, 16 декабря, будет блокировать поступление осадков на территорию Украины, поэтому дождей и снега не ожидается.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
По ее прогнозу, влажность воздуха будет повышаться преимущественно из-за туманов. В западных областях возможны солнечные прояснения.
Температура воздуха уже повысилась, и умеренно теплая погода сохранится и во вторник. В большинстве регионов днем ожидается +4…+7 градусов. В восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях температура будет колебаться от 1 градуса мороза до +2 тепла.
В Киеве 16 декабря будет без осадков: ночью температура составит до +2 градусов, днем — около +5.
В ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, характерное для антициклональной погоды. Существенные осадки маловероятны. Ночью возможны незначительные минусовые температуры, зато днем воздух будет прогреваться до +3…+7 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, что 15 декабря, в Украине будет преобладать облачная погода. В большинстве регионов ожидается небольшой мокрый снег.