Морозы в Украине

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В Украину продолжает поступать холодный воздух из Скандинавии. В ближайшие дни в отдельных регионах ожидаются снег, ночные морозы и гололедица, а с 27 ноября похолодание усилится. В то же время, синоптики пока не прогнозируют экстремальных морозов или мощных снегопадов.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань, рассказывая о влиянии южного циклона Wilka и последующих изменениях погоды.

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В Украину продолжает поступать холодный воздух из Скандинавии.

Украину накрыл холод: что происходит с погодой

По словам синоптика, циклон Wilka уже покинул территорию Украины, однако его влияние на погоду сохраняется. В течение 24-25 ноября Левобережье и часть центральных областей находятся в холодной части циклона, куда поступает воздух из Скандинавии.

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В Черкасской области ожидаются периодические осадки в виде мокрого снега и снега. Температура ночью составит 1–3 градуса мороза, а днем воздух будет прогреваться до 0–2 градусов тепла.

Из-за колебаний температуры ночью и утром на дорогах будет образовываться гололедица. Водителей и пешеходов призывают быть особенно аккуратными.

Когда в Украине усилятся морозы

В четверг, 26 ноября, погода ненадолго стабилизируется. Осадков не прогнозируют, местами появляются прояснения, однако скользкие дороги будут оставаться проблемой.

Температура в Черкасской ночью снизится до 2–4 градусов мороза, а днем будет держаться около нуля. Уже с пятницы, 27 ноября, начнется дальнейшее постепенное похолодание.

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В то же время Постригань предостерегает от преждевременных прогнозов по суровой зиме.

«Основался настраиваться на экстремальные морозы, интенсивные снегопады пока нет», — подчеркнул синоптик.

Где выпало больше снега и осадков

Циклон Wilka принес в Украину значительные осадки. Больше всего их зафиксировали в Полтаве - 43 мм, что соответствует месячной норме.

В Черкасской области по количеству осадков лидирует Чигирин, где выпало 26 мм, или 66% ноябрьской нормы. Самый высокий снежный покров образовался в Гадяче Полтавской области — 11 см. В Черкасской области высота снега составляет всего 1–4 см. Однако снежный покров пока неустойчив. Из-за непромерзшей почвы и плюсовой температуры воздуха снег быстро тает.

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Постригань также обратил внимание на климатические изменения: за последние 30 лет средняя продолжительность залегания снежного покрова в Европе сократилась на 15 дней. Это важно, ведь снег отражает солнечную радиацию, а во время таяния увлажняет почву и пополняет водные ресурсы.

Итак, несмотря на постепенное приближение зимней погоды, говорить о приходе сильных морозов в ближайшие дни пока рано.

Первый снег в Украине: где уже почувствовали настоящую зиму

Напомним, в ночь на 24 ноября первый снег выпал в Киеве и Львове. В столице он укрыл улицы, крыши и автомобили, однако к утру в основном растаял. Во Львове коммунальщики расчищали дороги и обрабатывали их противогололедными смесями.

В Карпатах уже царит настоящая зима. На горе Пип Иван спасатели зафиксировали 12 градусов мороза, сильный ветер и снег почти по колено. Из-за густого тумана видимость сократилась до нескольких метров, поэтому туристов призвали воздержаться от походов.

На фоне охлаждения водителям также советуют подготовить автомобили к зиме: проверить шины, аккумулятор, тормоза и стеклоочистители, а также заменить летнюю жидкость стеклоомывателя на зимнюю.

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