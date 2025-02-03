В Украину идет арктическое похолодание: прогноз на вторник, 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, в Украине ожидается понижение температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в ночные часы будут преобладать, хоть и небольшие, однако все же "минусы" — ожидается 1-4 градуса мороза. В течение дня температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 2 тепла", — отметила она.

Местами в Украине выпадет небольшой снег.

Погода в Киеве 4 февраля

В Киеве местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью -1-3 градуса, днем около нуля.

"В дальнейшем в Украине будет наблюдаться холодная погода, ночью -3-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла. Ориентировочный прогноз будет нуждаться в уточнении, для более результативного планирования — с 19 февраля есть вероятность усиления морозов", — добавила она.

Напомним, синоптики обещают резкое изменение погоды в ближайшие дни. Больше об этом читайте в новости.

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