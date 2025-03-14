В Украину идет арктическое похолодание: прогноз погоды на 15-16 марта

В выходные 15-16 марта в Украину зайдет воздушная масса арктического происхождения. Поэтому на части территории страны ожидается понижение температуры.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 15 марта, в западных областях и в большинстве северных температура воздуха будет составлять в течение дня +3…+9 градусов, на остальной территории столбик термометра поднимется до +12…+20 градусов.

В воскресенье, 16 марта, тепло останется только на юге и юго-востоке Украины.

"Из-за такого существенного похолодания завтра, 15 марта, дожди на западе и севере Украины будут кое-где переходить в мокрый снег. В центральных областях будет преобладать дождь", — отметила она.

Диденко добавила, что в южной части Украины и юго-востоке 15-16 марта осадков не предполагается.

Погода в Киеве

В столице в субботу, 15 марта, есть вероятность небольшого дождя. Температура воздуха поднимется до +5…+7 градусов.

В воскресенье, 16 марта, существенных осадков в Киеве не ожидается. Столбики термометров будут колебаться около +2…+5 градусов.

Синоптик также предупредила о резком похолодании в Украине от 17 марта. По ее словам, вся следующая рабочая неделя в Украине будет холодной. Теплеть начнет в конце следующей недели, ближе к 22-23 марта.

Напомним, синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды. В частности, в Украину идут дожди, похолодание и штормовой ветер. Как изменится погода – читайте в новости.

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