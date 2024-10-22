В Украину идет бабье лето: ожидаются погодные сюрпризы

Бабье лето возвращается! В Украине в ближайшие дни будет тепло, много солнца и туманов. Днем показатели термометров поднимутся до комфортных +15…18. Нынешняя осень, по оценкам синоптиков, будет теплее обычного.

Какие дни будут самыми теплыми в конце октября и будет ли тепло в ноябре — подробности рассказала Виктория Панченко в эксклюзиве TSN.UA.

По ее прогнозу, северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление принесет в Украину более высокие градусы с юга. В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14+18 градусов.

«Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками, соответственно, в домах тоже будет холодно. Внутри недели вероятность заморозков снизится. Ближайшие дожди ожидаются с 28 октября. А пока — солнце, туманы, холодные ночи, теплые дни, мечты об отоплении и красивые красные виноградные листья»

Метеоролог Игорь Кибальчич также заверил, что погодные условия в ближайшие дни в нашей стране будет определять антициклон. Ожидается высокое атмосферное давление и практически полное отсутствие осадков. Ночные показатели температуры воздуха ожидаются достаточно низкими, местами ниже 0 °С, однако днем незначительная облачность позволит воздуху прогреваться до комфортных +10…+17 °С, что немного выше климатической нормы. Кроме того, во многих регионах страны могут наблюдаться туманы, являющиеся типичным явлением погоды для этого времени года.

«Во вторник, 22 октября, по всей территории нашей страны сохранится устойчивая погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, в западных и местных северных областях около 0 °С; днем +12...+17 °С»

В Киевской области будет тепло

В Киевской области во вторник, 22 октября, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 14-16°С тепла

Также отметим, что согласно информации портала Sinoptik, 22 октября в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков. О том, что на этой неделе Киевщина будет находиться под влиянием поля высокого давления, что приведет к сухой и преимущественно солнечной погоде, сообщают в Укргидрометцентре. В свою очередь безоблачная погода будет способствовать прогреванию приземного слоя воздуха, поэтому и дневные максимумы будут в пределах +11…15 градусов. В ночные часы значения температуры с середины недели станут более стабильными и будут достигать +5.

Теплые воздушные массы в Украине

Более того, по словам Игоря Кибальчича, погода по всей Украине в течение третьей декады октября также будет определяться влиянием поля высокого атмосферного давления. Ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать теплая воздушная масса. Самыми теплыми будут периоды с 22 по 24 октября, а также с 28 по 31 октября.

«В среду, 23 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +2…+7 °С, днем +13…+18 °С.

В четверг, 24 октября, погода без осадков, лишь в Карпатах и на Прикарпатье ночью местами возможны небольшие дожди. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, днем +11…+16 °С, на крайнем юге местами до +18 °С.

В пятницу, 25 октября, погоду в Украине будет продолжать определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6°С, днем +11...+16°С.

Такую погоду, особенно после долгого периода холодов, можно по праву считать настоящим бабьим летом. В этот период обычно наблюдаются ночные и утренние туманы, быстро рассеивающиеся в лучах дневного солнца, отмечает синоптик.

В субботу, 26 октября, по всей территории нашей страны сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6°С, днем +11...+16°С.

В воскресенье, 27 октября, на всей территории Украины осадков не ожидается, лишь днем и вечером на крайнем западе местами пройдут небольшие дожди. Ветер южного/юго-восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1...+6 °С, в дневные часы +11...+16 °С.

Примечательно, что и Наталья Птуха отмечала, что не исключено, что с 20 числа октября антициклон будет ослабевать, поступит другая воздушная масса и температура будет повышаться, а заморозки будут отступать. Несколько изменится конфигурация воздушных потоков и несколько более теплая воздушная масса поступит на территорию нашего государства.

Также Птуха выразила надежду, что уже по крайней мере без заморозков или, если и будут, только на поверхности почвы и достаточно локально. В то же время эксперт добавила, что дневные максимумы в эти дни нас могут даже порадовать. Впрочем, 20 градусов в Украине уже не ожидается. Разве что на Юге еще может пригреть до +18.

Загадочная аномалия

Аномально теплое лето и теплое начало осени стали причинами одной загадочной аномалии. В Киеве в октябре массово зацвела сирень, которая растет во дворах столичных домов. Эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН.ua рассказал, что на это повлияла и засуха.

Эколог подчеркнул, что деревья цветут из-за аномальных погодных условий, которые являются следствием климатических изменений. Просто последствия этих изменений ежегодно становятся все более отчетливыми.

Погода в Европе

Отметим, что в последние дни октября, примерно с 28 числа, следует ожидать постепенной перестройки синоптических процессов над Европой. Ожидается развитие циклонов, которые будут постепенно двигаться в восточном направлении. В Украине станет падать атмосферное давление, а погода станет более неустойчивой. Пройдут дожди, в южных областях местами с грозами. Также усилится ветер преимущественно юго-западного и западного направлений. Тем временем температура останется на прежнем уровне и будет превышать норму на несколько градусов.

Будет ли тепло в ноябре и зимой

Конечно, уже интересно узнать, какой же будет погода в ноябре. Это месяц, где бывают достаточно значительные контрасты максимальной и минимальной температуры. К примеру, были годы, когда фиксировали -24°C мороза, а на высокогорье и вообще до -31°C. В то же время максимальные значения были на уровне +24 ° C, а в Закарпатье, в южных областях и в Крыму — до летних +29 ° C тепла. Тем не менее, средняя лунная температура колеблется от 0°C до +4°C. Чуть теплее на юге и Закарпатье – до +9°C. Предварительный прогноз погоды на ноябрь 2024 обнародовало издание “Зеркало недели”. Метеоролог Вера Балабух, слова которой приводят в статье, прогнозирует на один градус теплее нормы ноябрь. Фактически температура воздуха будет выше нуля практически на всей территории Украины, за исключением горной части.

Кстати, Вера Балабух уже дала прогноз, какой может быть зима 2024-2025 годов. Мероприятия холодного воздуха и морозы, конечно, будут, но в целом зима может показаться немного теплее нормы. Благодаря этому воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики. Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, прорвется ли в Украину арктический воздух.

Напомним, в Украину мчится потепление. После холодного и дождливого периода в Украину вернется тепло – синоптики обещают до +18 градусов.

Читайте также: