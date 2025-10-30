В Украину идет "бабье лето": синоптикиня назвала даты и самые теплые регионы

Погода в ноябре / © Pixabay

Осень не торопится передавать эстафету зиме. Пока украинцы готовятся к холоду, погода готовит настоящий сюрприз. Известный синоптик Наталья Диденко сообщила «главную синоптическую новость» — в Украине идет мощное потепление.

Об этом она рассказала на канале YouTube.

По данным эксперта по погоде, +20 градусов ожидать не стоит, но температурные показатели будут «очень приемлемыми» для этого времени года.

Повышение температуры воздуха начнется с 30 октября. Этот комфортный теплый период продлится до 2 ноября, возможно, задержится даже до 3-4 ноября. В большинстве областей Украины столбики термометров покажут +12…16 градусов.

Где будет самое теплое

Настоящий «весенний» подарок осень сделает жителям южной части Украины. Там, по прогнозу Диденко, воздух прогреется до комфортных +18 градусов.

В то же время синоптик предупредила о небольшом нюансе. В субботу, 1 ноября, на фоне общей теплой тенденции температура все же несколько снизится. Это незначительное похолодание коснется северных и некоторых центральных областей, однако не испортит общую картину потепления.

Напомним, 30 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Лишь на западе возможен небольшой дождь. Температура днем будет составлять +11…16°С, на юге — до +18°С, в Карпатах — +4…9°С. В Киеве прогнозируют +13…15°С, ветер южный, 7–12 м/с.