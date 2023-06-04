В Украину идет циклон: какой погоды ожидать в понедельник, 5 июня

Антициклон Xamara будет определять завтра, 5 июня, в большинстве областей Украины сухую малооблачную погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Только на Закарпатье и в районе Карпат, а также в дневные часы в северных областях местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха самой высокой в понедельник ожидается в западных областях и в южной части, +23+26 градусов. На остальной территории +20+24 градуса, на северо-востоке (Харьковщина, Сумщина) местами +18+21 градус.

В Киеве понедельник обещает быть сухим, с солнцем и температурой воздуха днем около +23 градусов.

В ближайшие дни дожди возможны в западных областях и местами на севере Украины.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.

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