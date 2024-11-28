В Украину идет циклон: какую погоду он принесет в пятницу, 29 ноября

Синоптик прогнозирует осадки.
Завтра, 29 ноября, в Украине теплее всего будет на юге — ожидается +6...11°С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, также тепло будет в западных областях +4...7°С.
"На остальной территории Украины в течение дня морозов не видно, ожидается +1...5 градусов. Конечно, в ночные часы небольшие "минусы" возможны... Из-за циклона над Грецией и его атмосферные фронты забросят осадки и Украине", — говорится в сообщении.
В пятницу ожидается дождь и мокрый снег в западных областях, на севере Украины, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.
На остальной территории Украины без осадков, а в Донецкой и Луганщине даже возможны солнечные прояснения.
В Киеве ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1...3°С.
Ранее синоптик "Укргидрометцентра" Елена Палагнюк рассказала, что 29 ноября днем в западных регионах страны, а 30 ноября по всей Украине, кроме юга и востока, ожидается незначительный мокрый снег.
Читайте также: