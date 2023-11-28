В Украину идет циклон Oliver: когда и какие области накроют сильные снегопады

В Украину в среду, 29 ноября, придет циклон из серии южных циклонов, который назвали Oliver. Он принесет усложнение погодных условий – снег, налипание мокрого снега и дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее прогнозам, ветер снова предполагается сильным, со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду. Направление – юго-восточное с переходом на западное.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0-5 градусов мороза, днем потеплеет до +2+6 градусов, на западе будет днем холоднее, 0-4 градуса мороза. В южной части Украины ночью +2+6, днем +7+14 градусов.

Под влияние южного циклона попадет также Киев. Диденко отметила, что "основная порция непогоды придется на ближайшую ночь". В столице ожидается мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, а днем осадки будут постепенно ослабевать и прекращаться.

Ветер в Киеве с юго-восточного перейдет на западный, снова ожидается сильным, со штормовыми порывами.

В ближайшую ночь 0-2 мороза, завтра днем потеплеет до +2 тепла.

А уже на следующий день, 30 ноября, непогода отступит. Ночью будут морозы, а днем – около нуля.

Напомним, по данным МВД, в Киеве и трех областях из-за мощных снегопадов погибли 10 человек, а 23 — пострадали.

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