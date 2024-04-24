В Украину идет долгожданное потепление: когда температура повысится до +20°

В регионах будет солнечно.

В Украине уже долгое время удерживается холодная и дождливая погода. Впрочем, скоро в регионах ожидается потепление.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в конце недели в Украину вернется не только солнечная погода, но и 20 градусное тепло.

"В ближайшие выходные, в субботу-воскресенье, в Украине будет прекрасная погода, везде солнечно и +18...+23 градуса", — порадовала синоптик прогнозом.

Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что с середины недели из Украины отступят холода и будет постепенно возвращаться тепло. На погоду будут влиять атмосферные фронты.

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