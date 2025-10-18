В Украину идет холодный фронт: прогнозируют дожди, мокрый снег и сильный ветер

Осень / © iStock

Реклама

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о значительном ухудшении погодных условий 19-21 октября, включая штормовые порывы ветра, которые достигнут желтого уровня опасности, и заморозки до оранжевого уровня в ряде областей.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

19 октября днем в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Более серьезная ситуация ожидается с ночными заморозками: ночью 20 и 21 октября в западных областях, а также ночью 21 октября в Житомирской и Винницкой областях прогнозируются заморозки в воздухе 0-4°С (II уровень опасности, оранжевый).

Реклама

Метеорологи предупреждают, что такие погодные условия потенциально могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Прогноз погоды в Украине на 19 октября

В течение суток 19 октября в Украине ожидается облачная погода с осадками. Пройдут дожди (на западе страны и Житомирщине ночью местами с мокрым снегом). Без существенных осадков будет только ночью в восточных областях, а днем — на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях.

Ветер будет западный, северо-западный, 7-12 м/с, но, как уже упоминалось, днем в западных, Винницкой и Одесской областях возможны порывы 15-20 м/с.

Реклама

Температура воздуха в ночные часы составит 2-7° тепла, на крайнем юге до 10°. Днем столбики термометров поднимутся до 4-9° тепла в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории днем будет 8-13° тепла.

В Карпатах ночью ожидается мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью будет около 0°, днем 1-4° тепла.

Погода в Киеве и Киевской области в Киеве и Киевской области

На Киевщине и непосредственно в Киеве в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

Реклама

Температура воздуха по области ночью прогнозируется на уровне 2-7° тепла, днем — 4-9° тепла. В столице ночью ожидается 3-5° тепла, днем — 6-8° тепла.

Напомним, ранее мы писали о том,Украину ждет незначительное повышение температуры после длительного периода дождей и заморозков. Влияние холодной воздушной массы постепенно будет ослабевать.