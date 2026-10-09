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В Украину идет холодный фронт: синоптик предупредила о дождях и сильном ветре
Погода в Украине начнет меняться в конце рабочей недели. Атмосферный фронт принесет дожди и похолодание в ряд областей.
В субботу, 10 октября, дождя не будет в Украине. А в воскресенье погодные условия изменятся.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в субботу, 10 октября
В большинстве областей Украины предполагается +18+22, в южной части до +24, немного свежее будет в северной части Украины +16+18.
Погода в воскресенье, 11 октября
В воскресенье очередной атмосферный фронт принесет дожди в западные области Украины, Винницкую область, а также осадки пройдут в северных областях Украины.
На юге, на востоке и большинстве центральных областей дождей в воскресенье не ожидается.
Температура воздуха 11 октября будет низкой в западных областях, +10+13, на остальной территории будет преобладать теплая воздушная масса +19+24, на юге Украины +23+26.
Погода в Киеве выходными
В Киеве 10 октября осадков не ожидается, порывистый ветер стихнет после обеда, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +17.
В воскресенье 11 октября в столице потеплеет до +21, существенные осадки маловероятны, к вечеру пройдет небольшой дождь.
Ранее стало известно, что некоторые области получили тревожное предупреждение — прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.