В Украину идет холодный фронт: синоптик предупредила о дождях и сильном ветре

Дожди и порывы ветра накроют Украину / © pexels.com

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В субботу, 10 октября, дождя не будет в Украине. А в воскресенье погодные условия изменятся.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в субботу, 10 октября

В большинстве областей Украины предполагается +18+22, в южной части до +24, немного свежее будет в северной части Украины +16+18.

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Погода в воскресенье, 11 октября

В воскресенье очередной атмосферный фронт принесет дожди в западные области Украины, Винницкую область, а также осадки пройдут в северных областях Украины.

На юге, на востоке и большинстве центральных областей дождей в воскресенье не ожидается.

Температура воздуха 11 октября будет низкой в западных областях, +10+13, на остальной территории будет преобладать теплая воздушная масса +19+24, на юге Украины +23+26.

Погода в Киеве выходными

В Киеве 10 октября осадков не ожидается, порывистый ветер стихнет после обеда, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +17.

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В воскресенье 11 октября в столице потеплеет до +21, существенные осадки маловероятны, к вечеру пройдет небольшой дождь.

Ранее стало известно, что некоторые области получили тревожное предупреждение — прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

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