В Украину идет лютый мороз до-24: прогноз погоды на 12 января

В понедельник будет холодно / © Associated Press

В понедельник, 12 января, в Украине сохранится морозная погода. В большинстве областей Украины без осадков, только в западных областях пройдет снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура ожидается -12-18 градусов, на крайнем севере -18-24 градуса, на юго-западе Украины -7-12 градусов, в южной части -4-6 градусов.

Завтра днем в северной части -7-13 градусов, на остальной территории -3-9 градусов, на юге -2-4 градуса.

В Киеве понедельник ожидается очень холодным. Ночью -14-18, днем -10-13 градусов, но без осадков.

В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться. По ее словам, послабления будут, но не прекращение мороза, колебания.

Напомним, Украину накрыли снегопады, а затем пришли сильные морозы – в ряде областей было -20 градусов.

По данным «Укргидрометцентра», начавшаяся морозная волна продержится, по крайней мере, до 14-15 января.