В Украину идет лютый мороз до-24: прогноз погоды на 12 января
Рабочая неделя в Украине начнется арктическим холодом, хотя осадки прекратятся.
В понедельник, 12 января, в Украине сохранится морозная погода. В большинстве областей Украины без осадков, только в западных областях пройдет снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура ожидается -12-18 градусов, на крайнем севере -18-24 градуса, на юго-западе Украины -7-12 градусов, в южной части -4-6 градусов.
Завтра днем в северной части -7-13 градусов, на остальной территории -3-9 градусов, на юге -2-4 градуса.
В Киеве понедельник ожидается очень холодным. Ночью -14-18, днем -10-13 градусов, но без осадков.
В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться. По ее словам, послабления будут, но не прекращение мороза, колебания.
Напомним, Украину накрыли снегопады, а затем пришли сильные морозы – в ряде областей было -20 градусов.
По данным «Укргидрометцентра», начавшаяся морозная волна продержится, по крайней мере, до 14-15 января.