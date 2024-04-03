В Украину идет минусовая температура: синоптик шокировал прогнозом на апрель

Африканское тепло, охватившее Украину накануне, ушло. На смену придет понижение температуры, кое-где даже ожидаются заморозки.

Об этом в комментарии синоптик Игорь Кибальчич для Погода УНИАН.

По его словам, в среднем температура упадет на 5-10 градусов как ночью, так и днем. Температура снизится до 0…-3 градусов. В период с 4 по 6 апреля заморозки наиболее вероятны в северных, центральных и местами восточных регионах.

По его прогнозу, опубликованному на портале meteoprog, в четверг, 4 апреля, небольшие дожди возможны в северных областях, днем также в Карпатах и Закарпатье. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно западной четверти, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 °С, в западной части +1…+6 °С. Днем воздух прогреется до +10...+15°С, в южных и восточных областях до +16...+21°С. В северной части +4…+9°С.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ухудшится погода. Где объявлено штормовое предупреждение – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: